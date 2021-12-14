30 лет независимости: достижения в развитии крупных городов Казахстана

Алматы — колыбель независимости Казахстана

Алматы расположен в центре Евразийского континента, на юго-востоке республики. Население города, по данным 2021 года, уже превысило отметку в 2 млн жителей.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно называл Алматы колыбелью казахстанской независимости, так как самые важные для страны решения на пути становления как суверенного государства были приняты именно здесь.

Алматы – первая столица независимого Казахстана, первый мегаполис страны, первый город-миллионник, а также крупный финансовый центр Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона.

Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров в своих выступлениях отмечал:

За годы независимости экономика Алматы выросла многократно (ВРП Алматы: 1991 год – 5,5 млрд тг, 2020 год – 13 546,9 млрд тг). Алматы — лидер по показателю ВВП в стране, а также крупнейший донор государственного бюджета. Опережающий рост экономики города положительно отразился на качестве жизни горожан. За годы независимости увеличилась продолжительность жизни до 75,4 года. Активная роль государства по поддержке мер занятости позволила сократить уровень безработицы. Улучшение условий жизни в Алматы повлияло на рождаемость и приток населения. Особое внимание уделяется транспортной доступности города — с 2000 года в Алматы возвели почти 40 ключевых проектов дорожной инфраструктуры: метро, развязки, тоннели, эстакады. С 1991 года количество дошкольных объектов образования выросло в 2,2 раза (с 380 до 825), школ — в 1,6 раза (с 187 до 300), больниц — в 1,6 раза (с 58 до 92). Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров

По данным акимата города Алматы, в 2021 году отмечены положительные показатели во многих сферах. Краткосрочный экономический индикатор составил 107,8% (по РК — 102%). По этому показателю Алматы занимает третье место после Алматинской области (108%) и Нур-Султана (107,9%).

Объем строительства увеличился на 24,7%, услуги связи — на 13,4%, торговля выросла на 4,7%. В Алматы построено свыше 570 тыс. кв. м жилья. Инвестиции в основной капитал составили 355,4 млрд тенге с ростом на 32,7%. Собрано 1,1 трлн тг налогов — рост на 27,8%. Инфляция в мае с начала года составила 3,4%, что ниже уровня республики (РК — 3,5%).

Из 125 высших учебных заведений Казахстана 39 находится в Алматы: каждый четвертый студент, каждый второй магистрант и докторант страны получают образование здесь.

Более 70% зарубежных туристов, прибывающих в Казахстан, обязательно посещают Алматы. В сфере туризма задействованы более 97 тыс. человек. Средняя заработная плата колеблется с 158,6 тыс. до 172,7 тыс. тг. Только за пять месяцев этого года объем инвестиций в отрасль туризма составил 40,3 млрд тг.

За первые пять месяцев 2021 года создано более 31 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы в первом квартале снизился на 0,1% (с 5,3 до 5,2%), молодежной безработицы — на 0,1% (с 5,5 до 5,4% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года).

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Алматы приняты такие антикризисные меры, как освобождение от уплаты налогов, арендных платежей, отсрочка и субсидирование процентной ставки по кредитам. Это сделано в рамках реализации программ «Дорожная карта бизнеса-2025», «Енбек», «Экономика простых вещей», «Алматы Бизнес». С начала года по ним одобрено более 1 тыс. проектов на 86 млрд тг.

В рамках поддержки промышленного сектора в Алматы развивают индустриальную зону. До конца этого года будет запущено девять проектов на сумму 40,3 млрд тг, создано 823 рабочих места.

В Алматы интенсивно развивается креативная индустрия, в ней заняты уже более 50 тыс. человек — 5% от общего количества занятых. Более половины (53%) креативного бизнеса всего Казахстана приходится на Алматы.

Шымкент — промышленный центр

Шымкент, расположенный на юге Казахстана, является одним из трех городов страны, имеющих статус республиканского значения. Площадь города с момента обретения независимости выросла с 13 тыс. до 116 тыс. гектаров. Сейчас Шымкент называют третьим мегаполисом в государстве.

В 2020 году городу исполнилось 2200 лет, в год своего юбилея он получил статус культурной столицы СНГ.

Шымкент — крупный промышленный, торговый и культурный центр. Здесь расположены предприятия цветной металлургии, машиностроения, химической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности.

В 1991 году бюджет города составлял 1 млрд тг, а в 2020 году — более 480 млрд тг. Население Шымкента выросло с 400 тыс. в 1990-х годах до более чем 1 млн сегодня. Каждый второй житель Шымкента родился в годы независимости.

Тридцать лет назад в городе было 72 школы с 69 тыс. учащихся, сейчас — 186 школ с 226 тыс. учащихся. Продолжительность жизни увеличилась на 10 лет: в 1991 году средний возраст составлял 63,9 года, сейчас – 71 год.

В течение последних трех лет в рамках программы индустриально-инновационного развития в Шымкенте открыто 24 предприятия, создано 1300 постоянных рабочих мест. Привлечено 64 млрд тг инвестиций, запущено 72 проекта, трудоустроено более 4 тыс. человек

В 2020 году в экономику города привлечено 223,4 млрд тг инвестиций. Сформирован пул инвесторов и разработана база из 157 инвестпроектов на 1,4 трлн тг.

В Шымкенте действуют три индустриальные зоны с производственной инфраструктурой. В ближайшее время планируется запустить еще две агроиндустриальные зоны, в которых будут созданы современный промышленный тепличный комплекс площадью 136 га и индустриальная зона пищевой промышленности «Бозарык», где разместятся производство концентрированных комбикормов с биодобавками, молочный завод, предприятия по переработке мяса, фруктов и овощей.

В 2020 году в сфере АПК произведено продукции на 30,7 млрд тг. Объем инвестиций в отрасль составил 7 млрд тг, что почти в два раза больше соответствующего периода 2019 года. В Шымкенте, расположенном на узле четырех дорог, создана торгово-логистическая зона площадью 92 га, где хранится и распределяется растительная и животноводческая продукция. Сейчас здесь работают две компании. Ведется строительство еще трех логистических центров.

Туркестан — духовная столица

Туркестан — это один из древнейших городов Казахстана, расположенный на юге страны между Кызылордой и Ташкентом. В 2018 году город стал административным центром Туркестанской области (ранее – Южно-Казахстанская).

По инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинутой им в 2019 году, началось грандиозное благоустройство города, которое включает в себя сооружение 175 объектов социального и культурного значения. Город на данный момент получает рекордные суммы инвестиций, включающие бюджетные и частные вложения.

Туркестан превращается в современный красивый город, при этом сохраняя свой исторический облик, чем привлекает туристов и инвесторов со всего мира.

Показатель инвестиций в основной капитал вырос на 25%, а внешние инвестиции составили 46 млрд тенге, что превосходит все наши ожидания.

Если говорить о привлекательности региона, то для инвесторов в Туркестане создана специальная экономическая зона с общей площадью порядка 4 тыс. га и новая индустриальная зона TURKISTAN – 310 га.

Только в 2019 году в область привлечено 18 инвесторов, в том числе 16 иностранных, с общей суммой планируемых к реализации проектов более 832 млрд тг.

Город постепенно превращается в привлекательный центр туризма, главными достопримечательностями которого являются: Ханака (мавзолей) конца XV века на могиле Ходжи Ахмеда Ясави, Мавзолей Арыстан-баба, заповедник-музей Азрет-Султан, гробницы казахских ханов Есим хана, Абылай хана, Абулхаир хана, бия Казыбека и других государственных, политических, военных, религиозных и иных деятелей, внесших вклад в становление казахской государственности, железнодорожный вокзал — памятник архитектуры, воздвигнутый в 1905 году, ботанический сад.

В историческом центре Туркестана расположено множество исламских достопримечательностей: подземная мечеть Хильвет (XII век), музей «Жума мечеть» (XVIII век), музей восточной бани и музей истории города Туркестана, музей археологии и этнографии, музей-мавзолей Рабии Султан Бегим (XV век).

По итогам саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который был переименован в ноябре этого года в Организацию тюркских государств, Туркестан был единогласно признан духовной столицей тюркского мира.

Стоит отметить, что развитие городов в Казахстане проходит отнюдь не хаотично и является следствием целого ряда государственных программ по развитию регионов. Они включают в себя расширение четырех крупных агломераций — столичная, алматинская, шымкентская и актюбинская. Кроме того, имеются планы по развитию городов второго уровня, 14 крупных урбанизированных зон, куда входят 13 областных центров и город Семей.