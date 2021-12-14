В холдинге «Байтерек» прошла благотворительная ярмарка

Вырученные средства пойдут на организацию новогоднего утренника для детей, находящихся на длительном лечении в Национальном научном центре материнства и детства.

Фото: пресс-служба холдинга «Байтерек»

Холдинг «Байтерек» проводит благотворительную традиционную ярмарку. Нынешняя ярмарка проходит под эгидой первичной партийной организации холдинга «Байтерек» Есильского районного филиала партии Nur Otan и приурочена к 30-летию Независимости Казахстана. Она стала началом нашей акции «Марафон добрых дел», которая продлится в течение следующего года. На средства от продажи продукции мы хотим организовать новогодний праздник детям, которым сейчас очень нужна моральная поддержка. Руководитель аппарата холдинга Дина Акрачкова

В ярмарке приняли участие работники дочерних организаций холдинга, которые представили кулинарную выпечку, изделия ручной работы, комнатные цветы, домашние зимние заготовки, пожертвованные сотрудниками дорогие сувениры и даже продукцию проектов, поддержанных дочерними организациями.

Фото: пресс-служба холдинга «Байтерек»

Благотворительная выставка – замечательная идея холдинга «Байтерек». Помимо изделий, сделанных нами, для ярмарки свою продукцию предоставила компания, которой мы оказали поддержку в рамках своей деятельности. Эта компания получила финансирование Аграрной кредитной корпорации и теперь выпускает для казахстанцев высококачественный мед. Сотрудник АО «Аграрная кредитная корпорация» Айгерим Абенова

Фото: пресс-служба холдинга «Байтерек»

«Сотрудники Казахстанской жилищной компании с радостью согласились участвовать в ярмарке, приготовили выпечку, сладости и подарки, так как все заработанные средства от продаж пойдут на организацию новогодней елки и покупку подарков для детей со сложными заболеваниями», — в свою очередь отметила главный специалист департамента по работе с персоналом АО «Казахстанская жилищная компания» Акмарал Карпыкбаева.

Фото: пресс-служба холдинга «Байтерек»

В результате от продаж выручено свыше 1 млн 300 тыс. тенге. Волонтеры холдинга договорились с администрацией НМЦ об организации новогоднего утренника для детей с приглашением аниматоров.