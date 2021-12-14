Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:34 14.12.2021

Метель и туман — прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря

погода, температура Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря, передает Zakon.kz.
На юге, юго-востоке страны ожидается дождь и снег. На севере, юго-западе, юго-востоке — усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. РГП «Казгидромет»

На севере Акмолинской области днем синоптики прогнозируют метель, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с метелью.

В Павлодарской области днем на западе, севере — усиление ветра до 15-20 м/с с метелью.

В Костанайской области на севере — усиление ветра до 15-20 м/с с метелью, на юге — туман.

В Туркестанской области ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах — туман, гололед.

В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах – туман, гололед.

В Мангистауской области на севере — туман, на западе и в центре усиление ветра до 17-22 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской области на западе, востоке и в центре — усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром на севере — туман.

В Кызылординской области на юге — туман.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
Необходимость ревакцинации обосновали в ДСЭК Алматы
13.12.2021
Долгожданный мост введен в эксплуатацию в Жамбылской области
13.12.2021
Скончался режиссер Сергей Соловьев
13.12.2021
Мать и сын погибли, провалившись под лед в Костанайской области
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости