Метель и туман — прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря

На юге, юго-востоке страны ожидается дождь и снег. На севере, юго-западе, юго-востоке — усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. РГП «Казгидромет»

На севере Акмолинской области днем синоптики прогнозируют метель, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с метелью.

В Павлодарской области днем на западе, севере — усиление ветра до 15-20 м/с с метелью.

В Костанайской области на севере — усиление ветра до 15-20 м/с с метелью, на юге — туман.

В Туркестанской области ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах — туман, гололед.

В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах – туман, гололед.

В Мангистауской области на севере — туман, на западе и в центре усиление ветра до 17-22 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской области на западе, востоке и в центре — усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром на севере — туман.

В Кызылординской области на юге — туман.