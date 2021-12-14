Меценатов Акмолинской области наградили премией «Жомарт жүрек»
По данным управления внутренней политики, в Кокшетау прошло чествование акмолинцев за активное участие в реализации благотворительных и социально-значимых проектов и вклад в социально-экономическое развитие региона.
В церемонии награждения принял участие аким области Ермек Маржикпаев.
Отрадно, что в преддверии знаменательного события для нашей страны – 30-летия Независимости мы чествуем настоящих патриотов своей Родины. Ваш вклад в развитие региона и страны неоценим. От имени всех жителей области благодарю вас за ваш труд, за ваше внимание, заботу и милосердие.Аким области Ермек Маржикпаев
В числе награжденных — Ерсаин Жаксылыков, руководитель одного из ведущих предприятий области по производству молочной продукции. Он стал лучшим по республике в номинации «Жылдың үздік қамқоршысы». Им оказана спонсорская помощь спортивным и ветеранским организациям. Меценат на постоянной основе оказывает поддержку трудовым коллективам, социально уязвимым категориям населения.
Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Обладателем номинации «Жыл тұлғасы» стала Куралай Джумабекова, координатор ОФ «Ана үйі», многодетная мать. Ею на постоянной основе оказывается социальная помощь женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей конкурса среди творческих и научных личностей «Құлагер» по номинациям: «Лучшая проза», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшая публицистическая работа», «Лучший эскиз малой архитектурной формы», «Лучшая научно-исследовательская работа» и «Лучший телесюжет».
Фото: Пресс-служба акимата Акмолинской области