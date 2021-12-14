Меценатов Акмолинской области наградили премией «Жомарт жүрек»

По данным управления внутренней политики, в Кокшетау прошло чествование акмолинцев за активное участие в реализации благотворительных и социально-значимых проектов и вклад в социально-экономическое развитие региона.

В церемонии награждения принял участие аким области Ермек Маржикпаев.

Отрадно, что в преддверии знаменательного события для нашей страны – 30-летия Независимости мы чествуем настоящих патриотов своей Родины. Ваш вклад в развитие региона и страны неоценим. От имени всех жителей области благодарю вас за ваш труд, за ваше внимание, заботу и милосердие. Аким области Ермек Маржикпаев

В числе награжденных — Ерсаин Жаксылыков, руководитель одного из ведущих предприятий области по производству молочной продукции. Он стал лучшим по республике в номинации «Жылдың үздік қамқоршысы». Им оказана спонсорская помощь спортивным и ветеранским организациям. Меценат на постоянной основе оказывает поддержку трудовым коллективам, социально уязвимым категориям населения.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Номинации «Жыл меценаты» удостоен Александр Гусев, директор агрофирмы в Аршалынском районе. Меценат на протяжении нескольких лет оказывает помощь в ремонте социальных объектов, приобретении медицинского оборудования, помогает нуждающимся гражданам. Только в этом году им оказана помощь на сумму свыше 10 млн тг.

Обладателем номинации «Жыл тұлғасы» стала Куралай Джумабекова, координатор ОФ «Ана үйі», многодетная мать. Ею на постоянной основе оказывается социальная помощь женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей конкурса среди творческих и научных личностей «Құлагер» по номинациям: «Лучшая проза», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшая публицистическая работа», «Лучший эскиз малой архитектурной формы», «Лучшая научно-исследовательская работа» и «Лучший телесюжет».

Фото: Пресс-служба акимата Акмолинской области

К слову, в этот же день ряд акмолинцев были награждены медалью «Халық алғысы», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл», нагрудным знаком «Қазақстан мәслихаттарының Құрметті депутаты» и другими почетными наградами.