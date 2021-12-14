16:39 14.12.2021
Футболиста сборной Аргентины дерзко ограбили
Фото: Instagram/nicolasotamendi30
Защитник португальской «Бенфики» Николас Отаменди подвергся нападению преступников в своем доме, сообщает Zakon.kz.
Четверо злоумышленников напали на игрока, когда он возвращался с матча, и приказали открыть дверь в дом. После этого завязали ремнем его шею, украли деньги и часы, передает Sicnoticias.pt.
Сам игрок и его семья, которая в это время находилась в доме, не получили серьезных повреждений, отделавшись испугом.
Отаменди написал заявление в полицию, ведется расследование.