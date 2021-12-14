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16:39 14.12.2021

Футболиста сборной Аргентины дерзко ограбили

Футболист Бенфика Ограбление Фото: Instagram/nicolasotamendi30
Защитник португальской «Бенфики» Николас Отаменди подвергся нападению преступников в своем доме, сообщает Zakon.kz.  

Четверо злоумышленников напали на игрока, когда он возвращался с матча, и приказали открыть дверь в дом. После этого завязали ремнем его шею, украли деньги и часы, передает Sicnoticias.pt.

Сам игрок и его семья, которая в это время находилась в доме, не получили серьезных повреждений, отделавшись испугом.

Отаменди написал заявление в полицию, ведется расследование.

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