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Законодательство РК
16:38 14.12.2021

Сельский экоактивист получил 10 млн тенге на развитие бизнеса

победитель Фото: Оператор РОП
В Нур-Султане назвали имя победителя первого в Казахстане экологического реалити-шоу ECO MEKEN. Совместный проект Оператора РОП и Агентства «Хабар» стартовал осенью этого года.

Участники реалити-шоу изучали проблемы экологии в масштабах страны и учились строить бизнес. В финал прошли трое финалистов.

Первое место и грант в размере 10 млн тенге выиграл 34-летний Владислав Голярко из села Аксукент Сайрамского района Туркестанской области.

Владислав закупил контейнеры для сортировки отходов и приучил жителей родного поселка сортировать мусор. На реалити-шоу ECO MEKEN Владислав презентовал идею создания сервисной компании по сбору и производственной заготовке вторсырья.

Призовой фонд Владислав планирует потратить на покупку транспорта и оборудования для расширения бизнеса по сбору вторичного сырья у населения.

Победитель уже присоединился к цифровой платформе EcoQolday и будет получать дополнительные субсидии от Оператора РОП.

премия

Фото: Оператор РОП

Второе место и приз в размере 5 млн тенге у 32-летнего дизайнера из Алматы Ботакоз Садибековой. Она представила идею по переработке текстиля.

На третьем месте Сергей Тандеев из Талдыкоргана. 37-летний экозащитник выиграл грант в размене 3 млн тенге и теперь сможет реализовать свою идею по очистке окружающей среды от пластика, стекла и алюминиевых банок. Приз зрительских симпатий получила экоактивист из Ленгера Айгуль Усипбаева.

Победители проекта получат от нас контракт. Мы полностью поддержим их в 2022 году, когда они будут запускать свой проект и воплощать в жизнь представленную идею.Председатель правления Оператора РОП Медет Кумаргалиев

Также в рамках финала реалити-шоу ECO MEKEN организаторы вручили первую Национальную экологическую премию в стране.

В шорт-лист вошли 12 претендентов на получение наград в четырех номинациях.

В номинации «Экологическая инициатива года» победил Айбек Рахим из Алматы – создатель компании по сбору вторсырья и мобильного приложения Ecosen.

Преподаватель из Темиртау Елена Варганова получила премию в номинации «Лучший образовательный экопроект».

«Лучшим стартапом по переработке отходов» признан проект Taza Qala: активист Ансар Смагулов устанавливает фандоматы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок.

премия

Фото: Оператор РОП

В номинации «За вклад в развитие экокультуры» отмечен основатель ЭКО Клуба в Костанае Наурызбек Бирмагамбетов.

Председатель президиума Ассоциации экологических организаций РК Алия Назарбаева поздравила коллег по зеленому движению и пожелала им успешной реализации их важных и полезных проектов.

Анастасия Московчук
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