Сельский экоактивист получил 10 млн тенге на развитие бизнеса
Участники реалити-шоу изучали проблемы экологии в масштабах страны и учились строить бизнес. В финал прошли трое финалистов.
Первое место и грант в размере 10 млн тенге выиграл 34-летний Владислав Голярко из села Аксукент Сайрамского района Туркестанской области.
Владислав закупил контейнеры для сортировки отходов и приучил жителей родного поселка сортировать мусор. На реалити-шоу ECO MEKEN Владислав презентовал идею создания сервисной компании по сбору и производственной заготовке вторсырья.
Призовой фонд Владислав планирует потратить на покупку транспорта и оборудования для расширения бизнеса по сбору вторичного сырья у населения.
Победитель уже присоединился к цифровой платформе EcoQolday и будет получать дополнительные субсидии от Оператора РОП.
Фото: Оператор РОП
Второе место и приз в размере 5 млн тенге у 32-летнего дизайнера из Алматы Ботакоз Садибековой. Она представила идею по переработке текстиля.
На третьем месте Сергей Тандеев из Талдыкоргана. 37-летний экозащитник выиграл грант в размене 3 млн тенге и теперь сможет реализовать свою идею по очистке окружающей среды от пластика, стекла и алюминиевых банок. Приз зрительских симпатий получила экоактивист из Ленгера Айгуль Усипбаева.
Победители проекта получат от нас контракт. Мы полностью поддержим их в 2022 году, когда они будут запускать свой проект и воплощать в жизнь представленную идею.Председатель правления Оператора РОП Медет Кумаргалиев
Также в рамках финала реалити-шоу ECO MEKEN организаторы вручили первую Национальную экологическую премию в стране.
В шорт-лист вошли 12 претендентов на получение наград в четырех номинациях.
В номинации «Экологическая инициатива года» победил Айбек Рахим из Алматы – создатель компании по сбору вторсырья и мобильного приложения Ecosen.
Преподаватель из Темиртау Елена Варганова получила премию в номинации «Лучший образовательный экопроект».
«Лучшим стартапом по переработке отходов» признан проект Taza Qala: активист Ансар Смагулов устанавливает фандоматы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок.
Фото: Оператор РОП
В номинации «За вклад в развитие экокультуры» отмечен основатель ЭКО Клуба в Костанае Наурызбек Бирмагамбетов.
Председатель президиума Ассоциации экологических организаций РК Алия Назарбаева поздравила коллег по зеленому движению и пожелала им успешной реализации их важных и полезных проектов.