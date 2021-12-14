Из Казахстана выдворили 12 граждан Шри-Ланки
В отношении иностранцев судом принято решение о выдворении, а в отношении приглашающей стороны за непринятие мер по своевременному выезду наложен штраф и вынесено предписание о приобретении билетов на выезд. При непринятии мер по выезду с пригласивших иностранцев финансовые средства будут взысканы в судебном порядке.Пресс-служба МВД РК
Фото: пресс-служба МВД РК
За нарушение миграционного законодательства возбуждено 35 уголовных дел, из которых семь за незаконное пересечение государственной границы и 28 – за предоставление содействия иностранцам в незаконном пребывании в нашей стране.
Задержано 68 преступников, находящихся в розыске, в том числе девять граждан СНГ.
К примеру, в Павлодарской области при приеме документов на определение гражданства у сотрудницы миграционной службы возникли подозрения в том, что лицо, обратившееся за государственной услугой, может находиться в розыске. Полицейская подняла ориентировки по розыску преступников за последние три года и в одной из них фигурировало данное лицо.Пресс-служба МВД РК
Фото: МВД РК
Кроме того, на строительных объектах в Атырау было установлено около 170 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений.
Аналогичные правонарушения были выявлены в Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.
За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 4987 физических и юридических лиц, за попрошайничество – 42 иностранца.
Как отметили в МВД, выявление злостных нарушителей миграционного законодательства проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».
За семь дней выявлено 11 906 нарушений миграционного законодательства. Из них 8872 касаются сроков пребывания иностранцев в стране, 2809 – незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами.МВД РК
Вместе с тем 564 отечественных работодателя привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.