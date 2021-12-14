Из Казахстана выдворили 12 граждан Шри-Ланки

В отношении иностранцев судом принято решение о выдворении, а в отношении приглашающей стороны за непринятие мер по своевременному выезду наложен штраф и вынесено предписание о приобретении билетов на выезд. При непринятии мер по выезду с пригласивших иностранцев финансовые средства будут взысканы в судебном порядке. Пресс-служба МВД РК

Фото: пресс-служба МВД РК

По информации МВД, о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны вынесено 852 решения суда. 165 иностранцев помещены в специальные приемники для принудительного выдворения. Принудительно выдворено из страны 239 иностранцев.

За нарушение миграционного законодательства возбуждено 35 уголовных дел, из которых семь за незаконное пересечение государственной границы и 28 – за предоставление содействия иностранцам в незаконном пребывании в нашей стране.

Задержано 68 преступников, находящихся в розыске, в том числе девять граждан СНГ.

К примеру, в Павлодарской области при приеме документов на определение гражданства у сотрудницы миграционной службы возникли подозрения в том, что лицо, обратившееся за государственной услугой, может находиться в розыске. Полицейская подняла ориентировки по розыску преступников за последние три года и в одной из них фигурировало данное лицо. Пресс-служба МВД РК

Фото: МВД РК

Об этом в оперативном порядке она сообщила сотрудникам криминальной полиции, после чего преступник был задержан. Мужчина разыскивался правоохранительными органами за двойное убийство в Омской области РФ и все это время был скотником на отдаленных отгонах Казахстана.

Кроме того, на строительных объектах в Атырау было установлено около 170 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений.

Аналогичные правонарушения были выявлены в Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.

За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 4987 физических и юридических лиц, за попрошайничество – 42 иностранца.

Как отметили в МВД, выявление злостных нарушителей миграционного законодательства проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».

За семь дней выявлено 11 906 нарушений миграционного законодательства. Из них 8872 касаются сроков пребывания иностранцев в стране, 2809 – незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами. МВД РК

Вместе с тем 564 отечественных работодателя привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.