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17:35 14.12.2021

COVID-19 ускоряет старение организма — врач

коронавирус, организм, старение, врач Фото: pixabay
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что коронавирусная инфекция ускоряет старение организма, передает Zakon.kz.

Ее слова приводит РИА Новости.

COVID провоцирует и ускоряет процессы перестройки организма, характерные для старения.Вероника Скворцова

Эти изменения, по ее словам, «на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы».

В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID.В. Скворцова
Динара Халдарова
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