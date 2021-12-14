17:35 14.12.2021
COVID-19 ускоряет старение организма — врач
Фото: pixabay
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что коронавирусная инфекция ускоряет старение организма, передает Zakon.kz.
Ее слова приводит РИА Новости.
COVID провоцирует и ускоряет процессы перестройки организма, характерные для старения.Вероника Скворцова
Эти изменения, по ее словам, «на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы».
В связи с этим требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID.В. Скворцова