Вандалы сломали и унесли ель в центре Павлодара

Как пишет Pavlodarnews.kz, им грозит наказание по статье за повреждение городских насаждений.

14 декабря в 08:10 на пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что в парке по проспекту Назарбаева неизвестный спилил дерево. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили записи видеокамер расположенных вблизи домов. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту возбуждено административное производство по ст. 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, а также повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».

Нарушителей еще не нашли.