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18:10 14.12.2021

Вандалы сломали и унесли ель в центре Павлодара

деревья Фото: Zakon.kz
Трое молодых людей, проходя по парку, сломали дерево и унесли в неизвестном направлении, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, им грозит наказание по статье за повреждение городских насаждений.

14 декабря в 08:10 на пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что в парке по проспекту Назарбаева неизвестный спилил дерево. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили записи видеокамер расположенных вблизи домов. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту возбуждено административное производство по ст. 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, а также повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».

Нарушителей еще не нашли.

Елена Беляева
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