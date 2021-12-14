18:10 14.12.2021
Вандалы сломали и унесли ель в центре Павлодара
Фото: Zakon.kz
Трое молодых людей, проходя по парку, сломали дерево и унесли в неизвестном направлении, передает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, им грозит наказание по статье за повреждение городских насаждений.
14 декабря в 08:10 на пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что в парке по проспекту Назарбаева неизвестный спилил дерево. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили записи видеокамер расположенных вблизи домов. Пресс-служба ДП Павлодарской области
По данному факту возбуждено административное производство по ст. 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, а также повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».
Нарушителей еще не нашли.