Новая газоизмерительная станция заработала в Мангистау

Новая газоизмерительная станция «Бейнеу» в Мангыстауской области была построена на важнейшем для всего Казахстана магистральном газопроводе «Бейнеу – Бозой –Шымкент». По технологической схеме газ, подаваемый на станцию, будет проходить специальную очистку, а затем через измерительную аппаратуру направляться в магистральный газопровод.

Как отмечают в АО «НК «КазТрансГаз», задача новой газоизмерительной станции – обеспечить высокое качество контроля состава поступающего в газопровод газа, а также вести точный учет его количества.

Фото: Пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»

По словам заместителя генерального директора ТОО «Газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент» Мукана Садвакасова, станция построена в отдаленном участке и полностью автономна.

Весь производственный процесс автоматизирован и не зависит от внешних источников электроэнергии и водоснабжения. При реализации проекта нами применены самые современные технологии. Это начало магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», являющегося национальным достоянием Казахстана, реализованным КазТрансГазом. Магистраль соединила все ранее функционировавшие газотранспортные маршруты в одну сеть. Это позволило обеспечить гарантированные стабильные поставки природного газа с месторождений в Западном Казахстане в южные регионы страны, а также на экспорт в направлении Китая. Заместитель генерального директора ТОО «Газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент» Мукан Садвакасов

Фото: Пресс-служба АО «НК «КазТрансГаз»

Газоизмерительная станция построена согласно всем техническим требованиям с использованием самых современных технологий. Ее работа даст возможность повысить точность измерения учета газа, а также качественных показателей газа для контроля и предупреждения подачи некондиционного газа в газотранспортную систему.

Работа станции минимизирует риски снижения пропускной способности, возникновения условий для образования гидратов, что существенно увеличит срок службы газопровода и сократит расходы на его ремонт и техобслуживание. Это в свою очередь положительно повлияет на эффективность работы отечественной газотранспортной системы.