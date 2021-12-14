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18:46 14.12.2021

Гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане

снег Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 15 декабря, передает Zakon.kz.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем на севере, северо-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ожидается временами туман. В Туркестане в первой половине ночи ожидается туман.

На севере Мангистауской области ожидается туман. На западе и в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе и в центре области порывы 17-22 м/с. В Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 17-22 м/с.

Елена Беляева
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