Мужа Тихановской осудили на 18 лет

ТАСС пишет , что Гомельский областной суд приговорил блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии. Суд признал его виновным в организации массовых беспорядков. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Суд также вынес приговоры остальным фигурантам «дела Тихановского». Николая Статкевича приговорили к 14 годам, Игоря Лосика - к 15, Артема Сакова - к 16, Владимира Цыгановича - к 15 лет, Дмитрия Попова - к 16 годам лишения свободы.

Суд признал их виновными в организации массовых беспорядков, сопряженных с вооруженном сопротивлении сотрудникам милиции, совершении поджогов, и разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работы ЦИК.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После оглашения результатов выборов прошли массовые акции протестов.