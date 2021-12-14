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Законодательство РК
19:07 14.12.2021

Россиянин восемь лет получал пенсию в Казахстане

гражданство, пенсия, нарушения Фото: polisia.kz
Пенсионер жил в Восточно-Казахстанской области с двойным гражданством, передает Zakon.kz.
На территории Кокпектинского района сотрудниками миграционной службы при проведении сверки с Государственным центром по выплате пенсий выявлен факт приобретения гражданства Российской Федерации жителем районного центра. Гражданин по достижении пенсионного возраста в течение восьми лет получал пенсию в Казахстане, являясь гражданином РФ. Пресс-служба МВД РК

Пенсионера привлекли к административной ответственности по ст. 496 КР КоАП РК в виде штрафа в сумме 100 МРП.

Казахстанские документы были изъяты, также его лишили гражданства.

Миграционная служба ДП ВКО предупреждает граждан о том, что в случае приобретения гражданства другой страны необходимо своевременно зарегистрировать утрату гражданства Республики Казахстан.

Елена Беляева
Россия Восточно-Казахстанская область
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