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19:20 14.12.2021

В результате взрыва автоцистерны с топливом в Гаити погибли 50 человек

происшествие, транспорт, топливо Фото: pixabay
ЧП произошло на севере страны в городе Кап-Аитьен, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, ранения получили еще около 50 человек.

Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени (около 11:00 по времени Нур-Султана).

По предварительным данным, когда автоцистерна перевернулась на дороге, проезжающие рядом воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить топливные баки своих автомобилей. Предположительно, после этого произошел взрыв, который привел к человеческим жертвам.

Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать пожар.

Елена Беляева
Гаити
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