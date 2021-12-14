В результате взрыва автоцистерны с топливом в Гаити погибли 50 человек

Как пишет ТАСС, ранения получили еще около 50 человек.

Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени (около 11:00 по времени Нур-Султана).

По предварительным данным, когда автоцистерна перевернулась на дороге, проезжающие рядом воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить топливные баки своих автомобилей. Предположительно, после этого произошел взрыв, который привел к человеческим жертвам.

Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать пожар.