Отличившихся сотрудников столичной полиции наградили ко Дню Независимости РК

День Независимости Казахстана - единственный в государстве праздник, объявленный национальным, поскольку Независимость – это главное бесценное достояние нашего народа, которое не только объединяет всех казахстанцев, но и символизирует духовную связь поколений. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Приказом министра внутренних дел РК за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с 30-летием Независимости наиболее отличившимся в службе полицейским были вручены медали, грамоты и благодарственные письма.

Наша столица является символом независимости и непрерывного развития страны. На нас возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в главном городе страны - Нур-Султане. За годы независимости столичные стражи порядка совершили немало героических поступков, проявляя мужество и отвагу, рискуя не только здоровьем, но и жизнью ради покоя наших граждан. Начальник Департамента полиции города Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов

Фото: Пресс-служба ДП Нур-Султана

Медалью «Құқық тәртібің қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены старший сержант полиции взвода конвойной службы ДП города Нур-Султана Ербол Калаков, старший лейтенант полиции инспектор полка патрульной полиции Ардан Рысбеков. Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени награжден старший сержант полиции управления тылового обеспечения Нуритден Алиев, старшина полиции УП района «Алматы» Нурлыбай Сагындыков.

Грамотой МВД — старший сержант полиции приемника-распределителя Мамадияр Тастаев, старший лейтенант полиции управления местной полицейской службы Нурсултан Рымбаев.

Наряду с этим приказом начальника Департамента полиции города Нур-Султана были награждены ветераны органов внутренних дел и отличившиеся сотрудники столичной полиции.