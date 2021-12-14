Казахстанец возглавил европейский рейтинг теннисистов до 14 лет

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы на текущий час занимает в европейском рейтинге среди игроков до 14 лет первое место, в его активе 255 очков. Юный спортсмен в последнее время принял участие в шести турнирах серии Tур Eвропы, в двух из которых праздновал победу в одиночном разряде. У Зангара хорошие шансы принять участие в будущем году в юниорском Мастерсе.

Junior Masters – крупное спортивное мероприятие, в котором участвует молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и 16 лет), состоящая из восьми лучших юношей и девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич и другие. Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.