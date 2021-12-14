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21:32 14.12.2021

Самое древнее в Европе ритуальное погребение маленькой девочки нашли в Италии

археолог, ритуальное погребение Фото: pixabay
Возраст останков, найденных в пещере Арма Вейрана в предгорьях Альп на севере страны, составляет около 10 тыс. лет, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Джейми Ходжкинс из Университета штата Колорадо и ее коллеги обнаружили первый пример того, что древние европейцы уже как минимум 10 тыс. лет назад хоронили детей с почестями, как и усопших пожилых и взрослых людей.

Отмечается, что в одном из углов пещеры Ходжкинс и ее коллеги обнаружили захоронение, принадлежащее к эпохе, в которую Италия уже была заселена кроманьонцами.

В этой могиле похоронили девочку, по пока невыясненным причинам погибшую на втором месяце жизни. Тело было украшено ожерельем из ракушек, также в могиле нашли оберег из когтей орла и  другие предметы, вероятно, ритуального свойства.

Из этих находок антропологи делают вывод, что соплеменники погибшей девочки считали ее полноценным членом племени и относились к ней с тем же уважением, что и ко взрослым людям. Это ставит под сомнение представление о том, что в далеком прошлом малолетние дети не воспринимались окружающими как полноценные личности и в некоторых случаях даже не имели имени до достижения определенного возраста.

Елена Беляева
Италия
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