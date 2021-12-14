Пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова обратилась к поклонникам

Дорогие мои друзья, как же хорошо, что вы все мне пишете. Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду писать голосовыми. Вся официальная информация будет у меня на страничке. Певица Марина Хлебникова

Возгорание в ее двухуровневой квартире на ул. Ратной в Москве произошло поздним вечером 18 ноября. Кроме артистки, с места происшествия спасены пять человек, двоих из которых передали медикам для осмотра.

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Как рассказали врачи, у Хлебниковой обожжено 20% лица. Есть ожоги головы, груди, а также бедер различной степени. 19 ноября стало известно, что певица в коме.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.