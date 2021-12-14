Казахстан совместно с Венгрией выпустил юбилейную почтовую марку

На венгерской почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Казахстана. Почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции посольства, а также в качестве сувенирной продукции. Пресс-служба Посольства Казахстана в Венгрии

Как уточняется, первые экземпляры будут переданы представителям правительства, науки и культуры, общественным деятелям Венгрии, также местным коллекционерам-филателистам.