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22:42 14.12.2021

Казахстан совместно с Венгрией выпустил юбилейную почтовую марку

РК Фото: gov.kz
Посольство Казахстана в Венгрии совместно с местной почтой выпустили юбилейную марку в честь 30-летия Независимости РК, передает Zakon.kz.
На венгерской почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Казахстана. Почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции посольства, а также в качестве сувенирной продукции. Пресс-служба Посольства Казахстана в Венгрии

Как уточняется, первые экземпляры будут переданы представителям правительства, науки и культуры, общественным деятелям Венгрии, также местным коллекционерам-филателистам.

Елена Беляева
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