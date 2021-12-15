06:57 15.12.2021
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Фото: pixabay
Снижать холестерин нужно физическими нагрузками и правильным питанием, заявила диетолог Татьяна Иванникова, передает Zakon.kz.
О том, насколько опасен холестерин, в каких продуктах он содержится диетолог рассказала РИА Новости.
Холестерин сам по себе не опасен, но если его уровень в организме высокий, это может привести к серьезным последствиям.Татьяна Иванникова
Она отметила, что холестерин является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта.
Также диетолог дала советы по снижению уровня этого вещества в организме.
Для того чтобы минимизировать риск повышения холестерина в организме, нужно добавить в свою жизнь физическую нагрузку и снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр) и транс-жиров (жареные продукты, весь фаст-фуд) на фоне нарушений в работе печени.Татьяна Иванникова
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.