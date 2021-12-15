Арман Ашимов нокаутировал соперника в бою на голых кулаках

Казахстанский спортсмен смешанных единоборств проявил свое мастерство на соревнованиях лиги Mahatch FC. Оппонентом Ашимова стал украинский боец Тимур Беляк, участник чемпионата мира по боксу.

Арман Ашимов не стал долго разбираться со своим противником и уже в начале поединка отправил хозяина турнира в нокаут.

Теперь на счету Армана 12 побед в ММА, семь нокаутов и один сабмишен.

Видео боя Ашимов – Беляк: