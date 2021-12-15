В Петропавловске продолжается снос ветхого жилья

Снос ветхих частных домов производится в соответствии с Генеральным планом города Петропавловска и проектами детальной планировки микрорайонов, в которых предусмотрена первая очередь строительства. Чтобы выкупить старые жилые дома у собственников, из бюджета было затрачено 3,8 млрд тенге.

При этом стоит отметить, что снос 22-38 ветхих частных домов позволяет на той же площади возвести многоэтажки, в которых свои жилищные условия могут улучшить от 250 до 335 семей. Владельцы старого жилья, у которого, как правило, удобства располагаются на улице, а также отсутствуют центральное водоснабжение и отопление, имеют возможность получить компенсацию или благоустроенное жилье. Подавляющее большинство выбирает второй вариант. В этом году из 463 человек 424 предпочли отказаться от жизни в частном доме и переехать в квартиры.

Снос старых частных домов позволяет не только преобразить внешний вид Петропавловска, но и строить новое, современное жилье, обеспеченное всеми коммуникациями и шаговой доступностью школ и детских садов, больниц и поликлиник, а также объектов торговли.

В 2022 году работа по сносу ветхого жилья будет продолжена. Ожидается, что будет снесено порядка 700 домов в микрорайонах Жас Оркен, Орталык, Копай и Береке.