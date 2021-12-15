Курс доллара превысил 435 тенге на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,3-439,2 тенге, евро – 491-494 тенге, рос. рубль – 5,92-6,00 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,31%, составив $69,80 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 1,15% — до $72,85 за баррель.