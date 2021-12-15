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11:15 15.12.2021

Курс доллара превысил 435 тенге на торгах

торги биржа валюта Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 435,43 тенге, поднявшись еще на 0,59 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,3-439,2 тенге, евро – 491-494 тенге, рос. рубль – 5,92-6,00 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,31%, составив $69,80 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 1,15% — до $72,85 за баррель.

Лариса Черненко
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