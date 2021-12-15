Как выгодно выбрать подарки на все случаи жизни

В предновогодний период у официальных реселлеров iPoint, Technodom, Sulpak, Mechta, Evrika и Fora действует невероятно выгодная рассрочка на все девайсы Apple: купить гаджет мечты можно с выгодой аж до 50 000 тг! Минимальный платеж при этом составляет всего 2916 тг в месяц.

Купить сейчас и осчастливить близких в Новый год, а заплатить потом — что может быть заманчивее? Рассказываем подробнее и помогаем выбрать подарок для дорогого человека в зависимости от его потребностей.

Фото: PMG

iPhone 13 — для создания контента

Этот революционный смартфон с великолепным дисплеем и мощным процессором — желанный подарок для любого человека, но особенно он подойдет тем, кто создает контент. Фотографии и видео, снятые на iPhone 13 даже ночью, выглядят как снятые на профессиональную камеру. А с режимом «Киноэффект» можно почувствовать себя настоящим оператором и сделать креативный киноролик. Купить его в рассрочку можно всего за 21 250 тг в месяц.

iPad Air — для творчества и обучения

Из-за своей компактности, высокой производительности и множества возможностей для творчества и учебы iPad Air станет отличным подарком для менеджеров, дизайнеров, студентов и школьников. Он справится с чем угодно — на нем удобно читать книги, рисовать, делать заметки на лекции, смотреть фильмы и играть. Незаменим для человека, который постоянно находится в разъездах, ведь его удобно носить с собой. В рассрочку iPad Air обойдется всего в 12 500 тг в месяц с выгодой в 45 000 тг.

MacBook Air — для работы

Тот член семьи, который постоянно проводит время за компьютером, по достоинству оценит самый тонкий и легкий ноутбук Apple с чипом M1. MacBook Air быстрый, мощный, оснащен Touch ID и работает почти сутки без подзарядки. На нем легко выполнять рабочие задачи, и он идеален для повседневного использования. У MacBook Air нет вентилятора, зато есть теплоотвод, поэтому какими бы сложными процессами он не был занят, он совсем не шумит. Рассрочка на него начинается от 26 250 тг в месяц. Кроме того, сейчас он выгоднее на 50 000 тг.

Apple Watch SE — для здоровья

Во время пандемии мы поняли, насколько важно следить за здоровьем, особенно — за состоянием пожилых родственников. Чтобы меньше волноваться за родителей, можно подарить им Apple Watch SE. С этими умными часами легко контролировать здоровье и измерять пульс. Все это отображается на большом и ярком дисплее – пожилому человеку не придется напрягать глаза. Вдобавок, наверное, всем знакома ситуация, когда родители не берут трубку, потому что не слышат, а с Apple Watch они ни за что не пропустят звонок. Также с их помощью можно разблокировать iPhone, что очень удобно, когда нужно носить маску и смартфон не распознает владельца по лицу. В рассрочку их можно купить от 6666 тг в месяц.

Фото: PMG

AirPods — для комфорта

Тем, кто не может представить свою жизнь без музыки, придутся по вкусу беспроводные наушники AirPods. С песнями, любимым сериалом или подкастом повседневные дела идут веселее. А чтобы переключать треки, вызывать Siri и отвечать на звонки, не нужно доставать телефон – все это можно делать парой касаний. AirPods способны работать до пяти часов беспрерывного прослушивания. При полной же разрядке им потребуется провести всего 15 минут в футляре, после чего можно еще час слушать музыку. Доступны в рассрочку всего от 2916 тг в месяц.