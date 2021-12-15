Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:45 15.12.2021

Пресекать использование ложных товарных знаков будут в СНГ

соглашение по товарным знакам Фото: Zakon.kz
Минюст разработал проект закона «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний», сообщает Zakon.kz.

Целью Соглашения является создание условий, позволяющих осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы стран – участников СНГ.

В частности, соглашение предусматривает, что его участники, руководствуясь законодательством государств:

  • совместно планируют и осуществляют мероприятия по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта, а также других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и географических указаний;

  • осуществляют по запросу обмен информацией:

  • о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы, подпадающие под действие соглашения;

  • выявленных компетентными органами государств – участников соглашения фактах производства и реализации, попытках экспорта или импорта товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями;

  • товарных знаках и географических указаниях, нанесенных на товары, ввозимые на территории государств — участников соглашения;

  • содействуют проведению совместных научных исследований в сфере промышленной собственности;

  • проводят семинары и конференции;

  • сотрудничают в области подготовки и повышения квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности;

  • осуществляют обмен соответствующей методической и специальной литературой.

Соглашение позволит объединить усилия государств – участников СНГ по защите интеллектуальных прав в современных условиях и будет способствовать развитию национальных систем охраны средств индивидуализации товаров с учетом современной международной правоприменительной практики.Минюст РК

Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 января 2022 года.

Лариса Черненко
МЮ РК СНГ Казахстан
В Алматы появился новый «Арбат»
14.12.2021
Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых не спешат с браком
14.12.2021
Около 13 млн тенге выплатила СК «Евразия» за угнанный автомобиль
14.12.2021
Казахстан стал получать информацию о зарубежных счетах граждан и компаний
14.12.2021
На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости