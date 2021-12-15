Пресекать использование ложных товарных знаков будут в СНГ
Целью Соглашения является создание условий, позволяющих осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы стран – участников СНГ.
В частности, соглашение предусматривает, что его участники, руководствуясь законодательством государств:
совместно планируют и осуществляют мероприятия по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта, а также других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и географических указаний;
осуществляют по запросу обмен информацией:
о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы, подпадающие под действие соглашения;
выявленных компетентными органами государств – участников соглашения фактах производства и реализации, попытках экспорта или импорта товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями;
товарных знаках и географических указаниях, нанесенных на товары, ввозимые на территории государств — участников соглашения;
содействуют проведению совместных научных исследований в сфере промышленной собственности;
проводят семинары и конференции;
сотрудничают в области подготовки и повышения квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности;
осуществляют обмен соответствующей методической и специальной литературой.
Соглашение позволит объединить усилия государств – участников СНГ по защите интеллектуальных прав в современных условиях и будет способствовать развитию национальных систем охраны средств индивидуализации товаров с учетом современной международной правоприменительной практики.Минюст РК
Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 января 2022 года.