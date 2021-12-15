Пресекать использование ложных товарных знаков будут в СНГ

совместно планируют и осуществляют мероприятия по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта, а также других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и географических указаний;