В России начались клинические испытания «Ингавирина» у пациентов с коронавирусом

Летом 2021 года в журнале «Терапия» Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) были опубликованы результаты инициативного исследования эффективности препарата «Ингавирин»* в терапии COVID-19.

Результаты показали, что использование «Ингавирина» приводит к положительной клинической динамике у пациентов с коронавирусом.

Положительные показатели, полученные в этом исследовании, позволили проводить дальнейшее изучение препарата «Ингавирин» на больших выборках пациентов.

В октябре фармацевтическая компания «Валента Фарм» объявила о старте третьей, заключительной фазы исследования ИНГ-03-05-2020 по оценке эффективности и безопасности препарата «Ингавирин » у пациентов с COVID-19. Оно поможет глубже изучить и оценить возможности препарата в отношении лечения новой коронавирусной инфекции. Всего в исследовании принимают участие 290 человек в возрасте от 18 до 75 лет с диагнозом COVID-19. Испытания проходят на базе 10 российских исследовательских центров.

Основная цель этого исследования — изучение возможного сокращения сроков клинического выздоровления, а также облегчение состояния пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении или в обсервационных центрах.

Успешность исследования препарата «Ингавирин» против COVID-19 может иметь большое значение для ускорения выздоровления пациентов, облегчения их состояния и снижения риска осложнений. Пресс-служба АО «Валента Фарм»

«Ингавирин» — это препарат, который применяется для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа у детей старше трех лет и взрослых. Эффективность лекарства проявляется в сокращении периода лихорадки, уменьшении головной боли, головокружения, слабости и уменьшении числа осложнений и продолжительности заболевания в целом.

Сейчас препарат отпускается без рецепта, применяется в России уже 13 лет, в течение которых пациенты прошли более 100 млн курсов лечения препаратом.

«Ингавирин», как и любой лекарственный препарат, имеет противопоказания, перечисленные в инструкции. В их числе: беременность, период лактации, детский возраст (в зависимости от применяемой лекарственной формы), повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата. Поэтому перед началом лечения нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата и следовать рекомендациям лечащего врача. «Валента Фарм» — российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Компания занимается разработкой и производством рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Компания выпускает такие лекарства, как «Ингавирин», «Граммидин», «Нормомед», «Тримедат», «Пантокальцин», «Диоксидин», «Тералиджен», «Феназепам», «Аминазин», «Нанотропил Ново» и др. Регистрационный номер: РК-ЛС-5№014881. Срок регистрации истекает 9 августа 2024 года.

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