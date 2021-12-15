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Законодательство РК
11:55 15.12.2021

13 бюджетных домов введут в эксплуатацию в Петропавловске до конца года

дома, квартиры, помощь Фото: Zakon.kz
В текущем году за счет бюджетных средств в областном центре ведется строительство 25 домов. 13 из них будет введено в эксплуатацию в этом году. Приобрести новое жилье смогут 1293 семьи. Общая площадь квартир составляет 77,3 тысячи кв. м, передает Zakon.kz.

С каждым годом Петропавловск все больше преображается — старые частные дома, лишенные центральных коммуникаций, уступают место современным многоэтажкам и новым социальным объектам.

Так, в следующем году планируется приступить с сносу ветхого жилья в микрорайоне Копай. Там планируется строительство 27 многоквартирных жилых домов. Их общая площадь составит 273 тысячи кв. м. Всего в 27 домах будет 2871 квартира.

Кроме того, в микрорайоне предусмотрено строительство социальных объектов в шаговой доступности. Так, там появятся три важных социальных объекта — детский сад на 240 мест, школа на 1200 мест, а также поликлиника на 250 посещений в смену, которая включит в себя подстанцию скорой медицинской помощи.

Стоит также отметить, что в центральной части района планируется устройство пешеходной аллеи.

Анастасия Московчук
Петропавловск
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