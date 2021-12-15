13 бюджетных домов введут в эксплуатацию в Петропавловске до конца года

С каждым годом Петропавловск все больше преображается — старые частные дома, лишенные центральных коммуникаций, уступают место современным многоэтажкам и новым социальным объектам.

Так, в следующем году планируется приступить с сносу ветхого жилья в микрорайоне Копай. Там планируется строительство 27 многоквартирных жилых домов. Их общая площадь составит 273 тысячи кв. м. Всего в 27 домах будет 2871 квартира.

Кроме того, в микрорайоне предусмотрено строительство социальных объектов в шаговой доступности. Так, там появятся три важных социальных объекта — детский сад на 240 мест, школа на 1200 мест, а также поликлиника на 250 посещений в смену, которая включит в себя подстанцию скорой медицинской помощи.

Стоит также отметить, что в центральной части района планируется устройство пешеходной аллеи.