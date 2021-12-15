Нацбанк выпускает монеты к 30-летию Независимости РК

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Монеты (коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL изготовлены. – Прим. ред.) из серебра номиналами 5000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию «Выдающиеся события и люди». Пресс-служба Нацбанка РК

Фото: Пресс-служба Нацбанка РК

Дизайн монет TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства.

На лицевой стороне (аверсе) монет размещены номинал, логотип НБК и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности — надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур), и официальный логотип празднования 30-летия Независимости Казахстана.

Монеты изготовлены:

из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 933 г (30 унций), диаметром 100 мм, номиналом 5000 тенге, тиражом 300 штук;

из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 31,1 г, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 3000 штук;

из сплава мельхиор МН 25 качеством рrооf-like, массой 15 г, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 штук.

Все эти монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан. Пресс-служба Нацбанка РК

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.