Нового посла США в Казахстане могут назначить в ближайшее время

Мой друг – посол Уильям Мозер – работает со мной в Вашингтоне, мы работаем по Центральной Азии. Я работал в Бишкеке. Касательно нового посла в Нур-Султане в понедельник мы сделали предложение Госсекретарю и другим лидерам нашей администрации по кандидатам для посла здесь. Я думаю, что скоро Госсекретарь и президент утвердят кандидата, и в ближайшем будущем ваш посол прибудет сюда. Дональд Лу

5 октября стало известно, что посол США в РК Уильям Мозер завершает дипмиссию в Казахстане.

Новость по теме Посол США в Казахстане завершает дипмиссию

Уильям Мозер был назначен послом США в Казахстане в феврале 2019 года.