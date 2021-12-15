12:44 15.12.2021
Нового посла США в Казахстане могут назначить в ближайшее время
Фото: Zakon.kz
Госсекретарю и другим лидерам администрации США предложили кандидатуры на должность посла в Казахстане. Об этом сообщил на заседании по стратегическому партнерству помощник Государственного секретаря США Дональд Лу, передает корреспондент Zakon.kz.
Мой друг – посол Уильям Мозер – работает со мной в Вашингтоне, мы работаем по Центральной Азии. Я работал в Бишкеке. Касательно нового посла в Нур-Султане в понедельник мы сделали предложение Госсекретарю и другим лидерам нашей администрации по кандидатам для посла здесь. Я думаю, что скоро Госсекретарь и президент утвердят кандидата, и в ближайшем будущем ваш посол прибудет сюда.Дональд Лу
5 октября стало известно, что посол США в РК Уильям Мозер завершает дипмиссию в Казахстане.
Посол США в Казахстане завершает дипмиссию
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Уильям Мозер был назначен послом США в Казахстане в феврале 2019 года.