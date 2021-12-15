13:14 15.12.2021
В кинотеатрах Алматы начали показ антикоррупционных роликов
Фото: pixabay
Известный вайнер, актер и предприниматель Мейржан Туребаев выложил пост в Instagram, в котором рассказал, что в сети кинотеатров Chaplin Cinemas теперь показывают социальные ролики на антикоррупционную тематику, передает Zakon.kz.
Никогда не смотрел рекламу в кинотеатре, одну досмотрел. Показывали социальный ролик по борьбе с коррупцией, дети — наше будущее, не подставляйте себя и детей, свобода бесценна. По моему мнению: правильное решение. Рад, что бизнес социально-ответственный.Предприниматель Мейржан Туребаев
Коммерческий директор Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко уверен, что кинотеатр – удобный способ коммуникаций с разными группами людей.
Когда к нам обратились представители Антикоррупционной службы с такой идеей по социальному апгрейту общества для того, чтобы в обществе задавать тон к положительным изменениям, мы, конечно, не смогли остаться в стороне и поддержали данную инициативу.Коммерческий директор Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко
В Антикоррупционной службе Алматы считают, что социальные ролики – один из самых информативных и легких способов донесения информации.
Такой подход позволяет нам рассказать как можно большему количеству людей о проблеме коррупции в обществе. Таким способом мы хотим правильно воспитывать и направлять молодое поколение, а также прививать гражданам культуру добропорядочности, честности, справедливости и нулевой терпимости к коррупции.Антикоррупционная служба Алматы