В кинотеатрах Алматы начали показ антикоррупционных роликов

Никогда не смотрел рекламу в кинотеатре, одну досмотрел. Показывали социальный ролик по борьбе с коррупцией, дети — наше будущее, не подставляйте себя и детей, свобода бесценна. По моему мнению: правильное решение. Рад, что бизнес социально-ответственный. Предприниматель Мейржан Туребаев

Коммерческий директор Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко уверен, что кинотеатр – удобный способ коммуникаций с разными группами людей.

Когда к нам обратились представители Антикоррупционной службы с такой идеей по социальному апгрейту общества для того, чтобы в обществе задавать тон к положительным изменениям, мы, конечно, не смогли остаться в стороне и поддержали данную инициативу. Коммерческий директор Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко

В Антикоррупционной службе Алматы считают, что социальные ролики – один из самых информативных и легких способов донесения информации.