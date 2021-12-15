Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:39 15.12.2021

Проведение кредитной амнистии не рассматривается — Абылкасымова

банки, залог Фото: pixabay
Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса рассказала, что казахстанцам не следует рассчитывать на проведение еще одной кредитной амнистии, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова сообщила, что после распространения сообщений в социальных сетях о кредитной амнистии в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в течение трех дней приходило очень много людей.

Мы приняли около 18 тысяч заявлений, в том числе о реструктуризации и списании долга. Все заявления мы приняли, обработали, направили в финансовые организации для рассмотрения. Банки рассматривают и принимают решения индивидуально. Мы несколько раз встречались с населением, проводили приемы в кабинетах. Это не только в эти последние дни, до этого на протяжении нескольких недель люди приходили.Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова

По ее словам, информация о проведении кредитной амнистии не соответствует действительности.

На сегодняшний день проведение кредитной амнистии не рассматривается, это была разовая акция в 2019 году. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

Спикер отметила, что сегодня действует новый порядок досудебного обязательного урегулирования проблемной задолженности граждан.

Банки, микрофинансовые организации обязаны рассмотреть заявление гражданина в случае ухудшения его финансового положения, они обязаны предложить ему различные виды реструктуризации. Они предлагают отсрочку, может, снижение процента будет, списание штрафов и пени. В любом случае вопрос кредитной амнистии может решаться только за счет государственных денег, за счет денег налогоплательщиков.Мадина Абылкасымова

Новость по теме

Информацию о «кредитной амнистии» прокомментировали в АРРФР РК

Мадина Мамырханова
АРРФР Мажилис Абылкасымова Мадина Казахстан
В Алматы появился новый «Арбат»
14.12.2021
Казахстан стал получать информацию о зарубежных счетах граждан и компаний
14.12.2021
На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год
14.12.2021
В Алматы открыли движение на участке пробивки проспекта Абая
14.12.2021
Гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане
14.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости