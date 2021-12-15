Проведение кредитной амнистии не рассматривается — Абылкасымова

Мадина Абылкасымова сообщила, что после распространения сообщений в социальных сетях о кредитной амнистии в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в течение трех дней приходило очень много людей.

Мы приняли около 18 тысяч заявлений, в том числе о реструктуризации и списании долга. Все заявления мы приняли, обработали, направили в финансовые организации для рассмотрения. Банки рассматривают и принимают решения индивидуально. Мы несколько раз встречались с населением, проводили приемы в кабинетах. Это не только в эти последние дни, до этого на протяжении нескольких недель люди приходили. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова

По ее словам, информация о проведении кредитной амнистии не соответствует действительности.

На сегодняшний день проведение кредитной амнистии не рассматривается, это была разовая акция в 2019 году. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

Спикер отметила, что сегодня действует новый порядок досудебного обязательного урегулирования проблемной задолженности граждан.

Банки, микрофинансовые организации обязаны рассмотреть заявление гражданина в случае ухудшения его финансового положения, они обязаны предложить ему различные виды реструктуризации. Они предлагают отсрочку, может, снижение процента будет, списание штрафов и пени. В любом случае вопрос кредитной амнистии может решаться только за счет государственных денег, за счет денег налогоплательщиков. Мадина Абылкасымова