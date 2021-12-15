Правила постановки на учет нуждающихся в служебном жилье военнослужащих изменили в РК

Для получения государственной услуги военнослужащий может обратиться через веб-портал «Электронного правительства» Egov.kz с рапортом установленной формы, подписанным ЭЦП, либо удостоверенным одноразовым паролем.

Перечень необходимых документов определен в п. 8 Стандарта госуслуги «Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных сил РК».

В частности, необходимо предоставить:

справку с места службы с указанием сведений о составе семьи и получении компенсации взамен права безвозмездной приватизации, выданную кадровым подразделением (подразделением комплектования) госучреждения; информацию по нанимателю (о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из государственного жилищного фонда), размещенную на веб-портале реестра государственного имущества, полученную в течение десяти календарных дней до дня регистрации рапорта; справку с места работы супруги (а) со сведениями о получении жилища из государственного жилищного фонда, полученную в течение одного месяца до дня регистрации рапорта в случае, когда супруга является работником госучреждения или государственного предприятия; справку о сдаче служебного жилища по прежнему месту службы в случае, если заявителю предоставлялось жилище; в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, дополнительно представляется оригинал санитарно-эпидемиологического заключения; в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным техническим требованиям, дополнительно представляется оригинал технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; в случаях, когда в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семей, дополнительно представляются копии технического паспорта и правоустанавливающего документа на жилое помещение, в котором он проживает (при отсутствии сведений в соответствующих государственных информационных системах); копии документов, подтверждающих площадь занимаемого жилища, в случае, если подается рапорт о признании его нуждающимся в жилище в связи с необходимостью улучшения жилищных условий; копии документов, подтверждающих использование жилищных выплат.

Также предоставляются документы, удостоверяющие личность, свидетельства о заключении или расторжении брака, о рождении детей, справки о наличии или отсутствии жилища, справки об инвалидности при наличии ребенка-инвалида в семье до достижения им возраста 18 лет, справки из организации здравоохранения при наличии членов семьи, страдающих заболеваниями, перечисленными в Списке тяжелых форм некоторых хронических заболеваний.

Жилищная комиссия рассматривает предоставленные документы на соответствие законодательству и не позднее 30 календарных дней со дня приема рапорта военнослужащего принимает протокольное решение о постановке либо об отказе в постановке на учет нуждающихся в служебном жилище.

Полный текст документа можно посмотреть здесь. Приказ вводится в действие с 25 декабря 2021 года.