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15:00 15.12.2021

Прямой эфир третьего розыгрыша «Новогоднего Драйва» от Olimpbet

букмекер Фото:Olimpbet
Наступила среда, а это значит, что букмекерская компания Olimpbet разыгрывает очередной Mercedes. Акция «Новогодний Драйв» с рекордным призовым фондом 2 000 000 000 тенге подходит к экватору. Сегодня в 20:00 по времени Нур-Султана букмекер проведет третий розыгрыш.

Прямая трансляция доступна в специальных разделах на сайте и в мобильном приложении Olimpbet, а также на YouTube-канале букмекера.

Среди призов PlayStation 5, iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro, фрибеты от 10 000 до 25 000 тенге. Главный победитель в последний раз получит Mercedes C-Class. Уже на следующей неделе ставки в «Новогоднем Драйве» повысятся и суперприз станет еще круче – Mercedes E-Class.

Даже те, кто в этот раз не выиграют, будут претендовать на внушительный утешительный приз. Среди клиентов компании, участвовавших в «Новогоднем Драйве», Olimpbet разыграет фрибеты на общую сумму 300 000 000 тенге.

Делайте ставки на любые события с коэффициентом от 1.50, копите билеты для участвуйте в акции «Новогодний Драйв» и выигрывайте крутые призы от Olimpbet.

Анастасия Московчук
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