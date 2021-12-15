Непродовольственная инфляция выросла в ноябре до 8,3% - Нацбанк

Так, в ноябре месячная инфляция составила 0,7%, годовая инфляция замедлилась до 8,7%. Отмечается более слабый рост цен на продовольственные товары из-за замедления роста цен на масла и жиры, сахар и яйца. Инфляция платных услуг замедлилась на фоне более умеренного повышения цен на регулируемые коммунальные услуги. Нацбанк

При этом ускорился годовой рост цен на непродовольственные товары на фоне удорожания ГСМ и твердого топлива.

В ноябре месячный рост цен составил 0,7%, годовая инфляция замедлилась до 8,7%.

Продовольственная инфляция в ноябре замедлилась до 10,9%. Замедлению способствовал более слабый рост цен на масла и жиры, яйца, сахар. Нацбанк

Годовой рост цен на хлебобулочные изделия и крупы по сравнению с октябрем сохранился на прежнем уровне.

В то же время отмечается ускорение роста цен на мясо и молочную продукцию в условиях роста издержек производителей в результате удорожания кормовых зерновых культур, горюче-смазочных материалов, а также роста мировых цен.

В то же время отмечается, что непродовольственная инфляция ускорилась в ноябре до 8,3% (в октябре 2021 года –7,8%). Существенный вклад внесли рост цен на горюче-смазочные материалы и твердое топливо.

Внутри этих групп выделено ускорение роста цен на дизельное топливо (до 46,6% в годовом выражении) на фоне возникновения его дефицита и каменный уголь (до 9,3%), вызванного повышением затрат производителей угля.

При этом годовой рост цен на платные услуги в ноябре 2021 года замедлился до 6,4% (в октябре 2021 года – 6,9%) на фоне более умеренного роста цен на регулируемые коммунальные услуги, услуги ресторанов и гостиниц, культуры и отдыха, парикмахерских.

Рост тарифов на регулируемые коммунальные услуги несколько замедлился (до 3,1%) на фоне снижения тарифов на центральное отопление и горячую воду. Тем временем, продолжается активный рост цен на аренду жилья в результате оживленного спроса. Нацбанк

В ноябре также отмечается ускорение роста цен предприятий-производителей обрабатывающей промышленности для внутреннего рынка (до 19,3% г/г) после замедления в июле-октябре.

Так, в производстве продуктов питания наблюдается замедление роста цен на растительные масла и жиры. С другой стороны, ускорился рост цен в обработке мяса, хлебобулочных, макаронных и мучных изделий, на молочные продукты.

Основными факторами удорожания производства продуктов питания послужили:

рост цен на мировых товарных рынках повышение цен на горюче-смазочные материалы и кормовые культуры слабый урожай зерновых и бобовых культур.

В производстве нефтепродуктов зафиксировано ускорение роста цен на бензин (до 28,1%) и дизельное топливо (до 11,4%).

Вместе с тем цены на продукцию сельского хозяйства в ноябре замедлились до 17,5% после ускорения в октябре (18,1%).

Среди продукции растениеводства отмечается замедление роста цен на рис, овощи и семена масличных культур. Из продукции животноводства в ноябре зафиксировано ускорение роста цен на живой скот и птицу, сырое молоко.