Книгу «Исторические топонимы Акмолинской области» презентовали в Кокшетау

Книга посвящена поиску и восстановлению исконно исторических названий населенных пунктов и административно-территориальных единиц региона.

Издание стало возможным благодаря проекту «Исследование и восстановление историко-географических названий Акмолинской области», реализованного Управлением внутренней политики в этом году.

Выступая на мероприятии, руководитель областного ведомства Алтынай Амренова отметила, что данный проект стал логическим продолжением предыдущих научных изысканий.

В 2020 году в рамках специального проекта «Топонимика Акмолинской области» под руководством известного ученого Евразийского национального университета Жамбыла Артыкбаева были определены исторические названия 80 населенных пунктов. Алтынай Амренова

Фото: Пресс-служба акимата Акмолинской области

Автор книги — научный сотрудник Национального музея Ирина Бекзаткызы — рассказала, что при изучении исторических топонимов региона за основу были взяты исторические документы Центрального государственного архива страны и картографические материалы Государственного исторического архива Омской области.

В издании представлены результаты нового исследования ономастического пространства Акмолинской области, приведены исторические данные по наименованиям административно-территориальных единиц области. Также представлены карты, созданные на основе архивных данных с использованием технологии геоинформационных систем. Автор книги Ирина Бекзаткызы

Высоко оценил работу, основанную на исторических источниках, преподаватель Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Сабит Жамбек. Она, по его мнению, станет достойным подарком широкому кругу читателей, интересующихся казахскими географическими названиями, историей происхождения топонимов.

За последние два года найдены исконно исторические названия порядка 150 населенных пунктов.