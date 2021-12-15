Уральск стал местом проведения ЧК-2021 по боксу

Республиканские состязания станут историческими — пройдут под эгидой IBA и впервые в истории в 13-ти весовых категориях.

На ринге Уральска за медали и путевки в национальную сборную в течение девяти дней будут сражаться 212 боксеров. Болельщики смогут увидеть на турнире участников Чемпионата мира-2021, победителей и призеров молодежных первенств мира, Азии и многих других.

К примеру, в предварительных боях на ринг выйдут уже известные на весь мир мастера спорта международного класса — Санжар Ташкенбай, Ерболат Сабыр, Бейбарыс Жексен и Сабыржан Аккалыков.