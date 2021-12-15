16:05 15.12.2021
Азиз Наханов: Момент награждения орденом не описать словами
Фото: biosafety.kz
В канун Дня Независимости Указом Касым-Жомарта Токаева ряд казахстанцев получил государственные награды. Одним из них стал заведующий лабораторией РГП «НИИ проблем биологической безопасности» Азиз Наханов, участвовавший в разработке отечественной вакцины, передает Zakon.kz.
Азиз Наханов – специалист в области клеточной биотехнологии и цитологии, работает более 20 лет над созданием вакцин, автор более 40 научных трудов, из них 11 опубликованы в зарубежных изданиях.
В беседе с журналистом Zakon.kz ученый рассказал, что много лет стремился к такого рода признанию.
Труд нашел благодарность со стороны правительства, государства, генерального директора НИИ. Это была радость, долгожданный момент награды за все мои труды. Я уже не молодой, эмоции сдерживать умею, но когда пригласили на вручение, ощутил всю важность – это не обычную грамоту получить. Момент награждения орденом просто не описать словами.Заведующий лабораторией РГП «НИИ проблем биологической безопасности» Азиз Наханов
По словам ученого, каждый человек хочет услышать в свой адрес благодарность за труд.
Наш труд не видно. Похоже на то, как здание оценивают по красоте, а на фундамент совсем не смотрят. Большинство вакцин, которые производятся в нашем институте, основаны на качественном выпуске культуры клеток, которые удовлетворяют вирусологов, чтобы они могли вырастить вирусы для вакцин. Также оценили за то, что я и мои коллеги создали лабораторию, которая отвечает всем требованиям на международном уровне. Помимо этого, большим достижением стало то, что мы смогли найти и приспособить культуры клеток для производства отечественной вакцины против коронавируса.Азиз Наханов
В науке редко кто делится технологиями, на YouTube их не подсмотришь, а каждая задача – непротоптанная дорожка, объясняет Азиз Наханов. И добавляет: работа ученых – большая ответственность.
Я думаю, заслужил награду. Большая благодарность Кунсулу Закарье, которая продвигает наш труд, ведь он долгие годы оставался незамеченным. Подрастающее поколение равняется на тех, кто получил награду, и это то, что нужно независимому Казахстану. Азиз Наханов
Азиз Наханов уверен, что молодые ученые обязательно увидят признание и еще больше станут стремиться к лучшему.