Азиз Наханов: Момент награждения орденом не описать словами

Азиз Наханов – специалист в области клеточной биотехнологии и цитологии, работает более 20 лет над созданием вакцин, автор более 40 научных трудов, из них 11 опубликованы в зарубежных изданиях.

В беседе с журналистом Zakon.kz ученый рассказал, что много лет стремился к такого рода признанию.

Труд нашел благодарность со стороны правительства, государства, генерального директора НИИ. Это была радость, долгожданный момент награды за все мои труды. Я уже не молодой, эмоции сдерживать умею, но когда пригласили на вручение, ощутил всю важность – это не обычную грамоту получить. Момент награждения орденом просто не описать словами. Заведующий лабораторией РГП «НИИ проблем биологической безопасности» Азиз Наханов

По словам ученого, каждый человек хочет услышать в свой адрес благодарность за труд.

Наш труд не видно. Похоже на то, как здание оценивают по красоте, а на фундамент совсем не смотрят. Большинство вакцин, которые производятся в нашем институте, основаны на качественном выпуске культуры клеток, которые удовлетворяют вирусологов, чтобы они могли вырастить вирусы для вакцин. Также оценили за то, что я и мои коллеги создали лабораторию, которая отвечает всем требованиям на международном уровне. Помимо этого, большим достижением стало то, что мы смогли найти и приспособить культуры клеток для производства отечественной вакцины против коронавируса. Азиз Наханов

В науке редко кто делится технологиями, на YouTube их не подсмотришь, а каждая задача – непротоптанная дорожка, объясняет Азиз Наханов. И добавляет: работа ученых – большая ответственность.

Я думаю, заслужил награду. Большая благодарность Кунсулу Закарье, которая продвигает наш труд, ведь он долгие годы оставался незамеченным. Подрастающее поколение равняется на тех, кто получил награду, и это то, что нужно независимому Казахстану. Азиз Наханов

Азиз Наханов уверен, что молодые ученые обязательно увидят признание и еще больше станут стремиться к лучшему.