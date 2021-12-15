Ирина Смирнова: Все, кто когда-то приехал в Казахстан, обрели здесь мир и дом

- Ирина Владимировна, какие достижения нашей страны за годы независимости вы считаете главными?

- Как бы ни казалось банально некоторым, я считаю самым главным в нашей независимости – мирное небо над головой. В нашей стране не было войн, как, к примеру, в некоторых рядом находящихся государствах.

Кроме того, у нас с самого начала независимости была свобода.

- Какую свободу имеете в виду?

- Свобода передвижения, свобода предпринимательства, свобода высказывания своего мнения. ИИ это очень большое достижение.

Находясь за рубежом и встречаясь с делегациями парламентариев из других стран, я часто слышу слова: «Вам повезло, вы живете в Казахстане. Вам повезло, у вас очень мудрый президент. Вам повезло, вы свободны». И действительно это так.

Когда находишься в стране и живешь здесь, это все кажется обыденным, само собой разумеющимся, ты даже не замечаешь этого. Но когда на это смотрят со стороны, и когда ты смотришь глазами других на нашу страну, то видишь, что действительно внутренняя свобода в нашей стране есть.

Конечно, можно спорить со мной, не соглашаться, но я скажу, что, проживая в Казахстане все это время, я могла позволить себе высказывать любое мнение, даже если оно и не совпадает с официальным. И если взять мой опыт, я не пострадала за это.

Также очень важным и ценным является многообразие национальностей, населяющих Казахстан.

Все, кто когда-то по каким-то причинам приехал в нашу страну, обрели здесь мир, покой и дом. Наше многообразие обогащает нас, создает устойчивость Казахстана и нам нужно оценить это. Мы, казахстанцы, толерантные, дружелюбные, мирные, наши дети имеют возможность хорошо учиться. И это тоже ценно.

Важным является и наша конфессиональная терпимость, когда рядом могут находиться и церковь, и мечеть, и синагога, и католический храм.

У нас развивается гражданское общество и это очевидно.