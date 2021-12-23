Отсутствие центральной котельной сдерживает развитие Курчатова

В Мажилисе на заседании круглого стола обсудили проект закона РК «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». Депутаты также заинтересовались вопросом дальнейшего развития города Курчатова.

По словам акима Курчатова Алексея Глазинского, Курчатов на сегодня развивается достаточно активно, выполняются все социально-экономические показатели, развивается инфраструктура города и проводятся текущие ремонты.

В вопросе перспективы строительства жилья он сообщил, что в городе имеется более 10 многоквартирных жилых пустующих домов, подлежащих восстановлению, но они находятся в разной собственности: есть четыре дома в коммунальной собственности и семь домов в частной собственности.

Главный ключевой вопрос по строительству и восстановлению жилья имеет существенные ограничения. Дело в том, что в городе нет центральной котельной. При получении технических условий на восстановление жилья есть трудности обеспечения тепловой энергией. Рассматривается вопрос по строительству центральной котельной. В случае выделения средств на строительство у города появляются перспективы для развития жилья и социальной инфраструктуры. Аким города Курчатова Алексей Глазинский

Он заверил, что сегодня в городе вся необходимая социальная инфраструктура в достаточном количестве имеется: есть четыре школы, городская больница, спортивные учреждения.

По плану развития на следующий год планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Самая главная проблема – отсутствие центрального источника теплоснабжения. Этот фактор является сдерживающим для дальнейшего развития города, как социальные объекты и объекты жилья. Предварительно по плану работы начало строительства котельной намечено в 2024 году. Аким города

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Александр Милютин отметил, что подготовят депутатский запрос и рекомендации в адрес правительства.