Решающее слово за молодежью — Токаев о построении экономики будущего

Перед нами стоит задача оперативного строительства экономики будущего. Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой работе решающее слово именно за молодежью. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в стране должен царить закон.

Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что «только вместе мы сможем построить эффективное государство и справедливое общество».

Только вместе мы обеспечим последовательный рост благосостояния всех граждан. Только вместе мы возвысим здание нашей священной Независимости, укрепим суверенитет и влияние нашей страны в стремительно меняющемся мире. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что независимость Казахстану не досталась в подарок, а также отметил, что 30 лет назад стартовые условия у страны были крайне сложные.

Новость по теме Касым-Жомарт Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов

Глава государства подчеркнул, что стратегические идеи Елбасы позволили обеспечить устойчивое развитие Казахстана.