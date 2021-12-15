16:54 15.12.2021
Решающее слово за молодежью — Токаев о построении экономики будущего
Фото: Zakon.kz
Выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что решающее слово в построении экономики будущего за молодежью, передает Zakon.kz.
Перед нами стоит задача оперативного строительства экономики будущего. Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива. И в этой работе решающее слово именно за молодежью.Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что в стране должен царить закон.
Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства подчеркнул, что «только вместе мы сможем построить эффективное государство и справедливое общество».
Только вместе мы обеспечим последовательный рост благосостояния всех граждан. Только вместе мы возвысим здание нашей священной Независимости, укрепим суверенитет и влияние нашей страны в стремительно меняющемся мире.Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент заявил, что независимость Казахстану не досталась в подарок, а также отметил, что 30 лет назад стартовые условия у страны были крайне сложные.
Касым-Жомарт Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов
Новость по теме
Глава государства подчеркнул, что стратегические идеи Елбасы позволили обеспечить устойчивое развитие Казахстана.
Почивать на лаврах нельзя – Токаев
Новость по теме