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17:26 15.12.2021

Курсы валют на выходные дни

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 435,55 тенге (+ 0,71), передает Zakon.kz.

Объем торгов составил 261,023 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9534 тенге (-0,0179), объем торгов – 350 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,5-439,5 тенге, евро – 492-495 тенге, рос. рубль – 5,93-6,02 тенге.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 435,43 тенге.

Лариса Черненко
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