17:26 15.12.2021
Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 435,55 тенге (+ 0,71), передает Zakon.kz.
Объем торгов составил 261,023 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9534 тенге (-0,0179), объем торгов – 350 млн рублей.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,5-439,5 тенге, евро – 492-495 тенге, рос. рубль – 5,93-6,02 тенге.
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 435,43 тенге.