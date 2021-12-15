18:11 15.12.2021
В Атырауской области из-за пыльной бури затруднено движение на трассе
Фото: pixabay
В связи с пыльной бурей на участке Шетпе – Жетыбай автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу-Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» автолюбителей предупредили о нулевой видимости, передает Zakon.kz.
Уважаемые пользователи дорог, в связи с пыльной бурей на 686-690 км участка Шетпе – Жетыбай автомобильной дороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу-Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» просим на время по возможности воздержаться от дальних поездок.Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
Кроме того, в ведомстве отметили, что если водители уже выехали на опасный участок автодороги, нужно быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.