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Законодательство РК
18:11 15.12.2021

В Атырауской области из-за пыльной бури затруднено движение на трассе

дорога Фото: pixabay
В связи с пыльной бурей на участке Шетпе – Жетыбай автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу-Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» автолюбителей предупредили о нулевой видимости, передает Zakon.kz.
Уважаемые пользователи дорог, в связи с пыльной бурей на 686-690 км участка Шетпе – Жетыбай автомобильной дороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу-Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» просим на время по возможности воздержаться от дальних поездок.Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Кроме того, в ведомстве отметили, что если водители уже выехали на опасный участок автодороги, нужно быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Оксана Житникова
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