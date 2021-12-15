Автопарк столичного ДЧС пополнился новой пожарной техникой

Официальный сайт городского акимата приводит слова акима Нур-Султана Алтая Кульгинова:

Профессионализму и отваге наших пожарных должен соответствовать и уровень технической оснащенности противопожарной службы. Автопарк столичного ДЧС в преддверии 30-летия Независимости страны пополнили новой современной пожарной техникой. Закупили 50 спецмашин, большую часть уже передали. Данные пожарные автомашины укомплектованы всем необходимым для работы, соответствуют современным техническим требованиям.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Среди автомобилей быстрого реагирования также есть автоколенчатый подъемник АКП-90, который позволяет тушить пожары на высоте до 90 метров и является единственной в нашей стране. К примеру, в прошлом году мы передали ДЧС 10 спецмашин, в этом году еще 50 спецмашин, также в районе Байконыр открыли пожарное депо. Построим еще 3 пожарных депо, два из которых будут расположены в жилых массивах. Все это позволяет улучшить материально-техническую базу и создать спасателям комфортные условия для работы.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Для улучшения жилищных условий расширили категорию участников Казахстанской жилищной программы, куда также вошли сотрудники ДЧС. Кроме того, также выделяем жилье по специальной жилищной программе «Елорда Жастары».

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

С начала года наши спасатели спасли порядка 400 человек! Отличившимся сотрудникам вручили юбилейные медали «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» и благодарственные письма. Благодарю сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям за самоотверженный труд и чуткий подход к работе!