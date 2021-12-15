Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:01 15.12.2021

Автопарк столичного ДЧС пополнился новой пожарной техникой

Пожарное депо, спецтехника Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В преддверии 30-летия Независимости Казахстана автопарк столичного ДЧС пополнился новой современной пожарной техникой. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, сообщает Zakon.kz.

Официальный сайт городского акимата приводит слова акима Нур-Султана Алтая Кульгинова:

Профессионализму и отваге наших пожарных должен соответствовать и уровень технической оснащенности противопожарной службы. Автопарк столичного ДЧС в преддверии 30-летия Независимости страны пополнили новой современной пожарной техникой. Закупили 50 спецмашин, большую часть уже передали. Данные пожарные автомашины укомплектованы всем необходимым для работы, соответствуют современным техническим требованиям.

Аким Нур-Султана

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Среди автомобилей быстрого реагирования также есть автоколенчатый подъемник АКП-90, который позволяет тушить пожары на высоте до 90 метров и является единственной в нашей стране. К примеру, в прошлом году мы передали ДЧС 10 спецмашин, в этом году еще 50 спецмашин, также в районе Байконыр открыли пожарное депо. Построим еще 3 пожарных депо, два из которых будут расположены в жилых массивах. Все это позволяет улучшить материально-техническую базу и создать спасателям комфортные условия для работы.

Пожарное депо Нур-Султана

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Для улучшения жилищных условий расширили категорию участников Казахстанской жилищной программы, куда также вошли сотрудники ДЧС. Кроме того, также выделяем жилье по специальной жилищной программе «Елорда Жастары».

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл»

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

С начала года наши спасатели спасли порядка 400 человек! Отличившимся сотрудникам вручили юбилейные медали «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» и благодарственные письма. Благодарю сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям за самоотверженный труд и чуткий подход к работе!

Аким Нур-Султана в пожарном депо

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Константин Вноровский
Кульгинов Алтай Нур-Султан
На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год
14.12.2021
Пять продуктов благотворно влияют на состояние памяти — врач
14.12.2021
В WhatsApp появится новая полезная функция
15.12.2021
Подозреваемого в убийстве Томирис Байсафы будут судить повторно
15.12.2021
Назван простой способ снизить уровень холестерина
15.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости