В алматинском Антикоррупционном офисе рассказали о важности правовой грамотности населения

Как подчеркнула руководитель «Алматы Адалдык Аланы» Айнур Сабитова, президент Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу Казахстана объявил о переходе к концепции «Слышащего государства» в части налаживания открытого диалога между государственной властью и обществом, что уже принесло свои плоды.

Между тем казахстанское общество вступило на путь новых политических и социальных преобразований.

Для установления свободных, равноправных отношений между человеком и государством необходим ряд факторов: реализация принципов правового государства, создание системы и реализация юридических механизмов защиты прав человека, воспитание подлинной юридической культуры, основанной на уважении к правам и свободам человека. Это важнейшие предпосылки, определяющие взаимоотношения человека и государства на основе принципов демократии и гуманизма. Айнур Сабитова

Она добавила, что поставленных целей можно достичь, если сформировать крепкую антикоррупционную культуру в обществе.

Молодежь и юридически грамотные молодые люди все больше и больше интересуются верховенством права, правами человека и вопросами противодействия коррупции. Правовая грамотность населения - это одно из средств формирования антикоррупционного правосознания. Крайне необходимо формировать правовое сознание и закреплять его. Оно должно работать на уровне правовой психологии, то есть у человека должна автоматически срабатывать установка на отвержение неправильных и незаконных путей. Руководитель «Алматы Адалдык Аланы» Айнур Сабитова