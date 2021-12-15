19:51 15.12.2021
В алматинском Антикоррупционном офисе рассказали о важности правовой грамотности населения
Фото: пресс-служба «Алматы Адалдык Аланы»
В «Алматы Адалдык Аланы» также отметили, что казахстанское общество вступило на путь новых политических и социальных преобразований, передает Zakon.kz.
Как подчеркнула руководитель «Алматы Адалдык Аланы» Айнур Сабитова, президент Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу Казахстана объявил о переходе к концепции «Слышащего государства» в части налаживания открытого диалога между государственной властью и обществом, что уже принесло свои плоды.
Между тем казахстанское общество вступило на путь новых политических и социальных преобразований.
Для установления свободных, равноправных отношений между человеком и государством необходим ряд факторов: реализация принципов правового государства, создание системы и реализация юридических механизмов защиты прав человека, воспитание подлинной юридической культуры, основанной на уважении к правам и свободам человека. Это важнейшие предпосылки, определяющие взаимоотношения человека и государства на основе принципов демократии и гуманизма.Айнур Сабитова
Она добавила, что поставленных целей можно достичь, если сформировать крепкую антикоррупционную культуру в обществе.
Молодежь и юридически грамотные молодые люди все больше и больше интересуются верховенством права, правами человека и вопросами противодействия коррупции. Правовая грамотность населения - это одно из средств формирования антикоррупционного правосознания. Крайне необходимо формировать правовое сознание и закреплять его. Оно должно работать на уровне правовой психологии, то есть у человека должна автоматически срабатывать установка на отвержение неправильных и незаконных путей.Руководитель «Алматы Адалдык Аланы» Айнур Сабитова
Фото: пресс-служба «Алматы Адалдык Аланы»