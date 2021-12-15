33-летний Агуэро заплакал, объявив, что уходит из футбола из-за проблем с сердцем

Присутствующие поддержали аргентинца аплодисментами. Видео опубликовано в Twitter FC Barcelona.

Форвард вынужден уйти из спорта в 33 года из-за серьезных проблем с сердцем. В "Барселону" он перешел летом текущего года.

30 октября 33-летнему футболисту стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Аргентинца заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.

Врачи сказали мне, что нужно прекратить играть. Я принял это решение десять дней назад. Делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много. Я очень горжусь и очень доволен своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только потрогал мяч. Всегда хотел играть в высшем дивизионе Аргентины, даже не думал, что смогу выступать в Европе. Серхио Агуэро

Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити», за английскую команду он забил 260 мячей.