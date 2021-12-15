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20:31 15.12.2021

В Туркестане открыли памятник Казыбек би

Открытие монумента в Туркестане Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области
Память исторического деятеля Казыбек би в рамках празднования 30-летия Независимости страны увековечили в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Памятник великого казахского мыслителя установили в одноименной аллее Туркестана. Восьмиметровый монумент был создан на средства, выделенные Фондом «Қаз дауысты Қазыбек би», при поддержке акимата. Его правая рука поднята вверх в приветствии своему народу, а в левой мыслитель держит свиток. Постамент облицован гранитом. Автор – известный скульптор, член Евразийского союза дизайнеров Бексеит Кузембеков.

Открытие монумента в Туркестане

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

В церемонии открытия приняли участие видные государственные и общественные деятели страны, представители интеллигенции, историки и потомки би со всей страны. На торжественном мероприятии заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов подчеркнул особенности характера и значимость фигуры Казыбек би, внесшей значительный вклад в укрепление Казахского ханства, занимает особое место в истории.

Туркестан

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Также с поздравительной речью выступили первый космонавт Казахстана, «Халық қаһарманы» Тохтар Аубакиров, академик Национальной академии наук РК Галымкаир Мутанов и председатель Туркестанской областной коллегии аксакалов Жарылкасын Азретберген, которые рассказали о великом ораторе казахского народа. В этот же день в актовом зале МКТУ им. Х.А. Ясави была организована научная конференция «Қаз дауысты Қазыбек би: личность и история», где выступили известные профессора и ученые Казахстана.

Первый космонавт Казахстана

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Казыбек Келдибекулы (1667—1764) — известный в народе как Каз дауысты Казыбек («Казыбек, непревзойденный в слове и слоге», буквально «Казыбек с непревзойденным голосом») был прославленным бием. Стал одним из организаторов всенародной борьбы против джунгарских захватчиков. Казыбек би вместе с Толе би и Айтеке би вошел в историю как инициатор объединения трех жузов, один из авторов свода законов, принятых при Тауке-хане и названных «Жетi жаргы» («Семь устоев»).

Собрание в Туркестане

Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области

Константин Вноровский
Казыбек би Туркестан
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