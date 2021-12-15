Еврокомиссия: «Омикрон-штамм» станет доминирующим в ЕС

В ходе выступления в Страсбурге она отметила, что количество подтвержденных случаев инфицирования возрастает вдвое каждые два-три дня, передает ТАСС.

Это очень быстро. Нам сообщили, что «омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе уже к середине января. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Согласно документу ECDC, правительствам стран региона нужно в срочном порядке вновь вводить противовирусные ограничения, и в частности, посоветовать в праздничный сезон на Рождество избегать скопления людей из разных семей.

Председатель Еврокомиссии отметила, что Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая то, что на данный момент около 66,6% населения Европы получило обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили «бустерную» дозу.

Во вторник во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «омикрон» распространяется «со скоростью, которую мы никогда не видели с другими вариантами», и странам следует принять меры, чтобы избежать перегрузки медицинской системы.

Кроме того, в ближайшие 48 часов «омикрон-штамм» может стать доминирующим вариантом COVID-19 в Лондоне. Об этом заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид, пишет The Guardian.

При том, что на «омикрон» приходится около 20% случаев заражения в Англии, мы наблюдаем, как в Лондоне этот показатель уже достиг 44%. Мы ожидаем, что он станет доминирующим в столице штаммом коронавируса в ближайшие 48 часов. Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид

По его словам, британские власти сообщают о 55 тыс. случаев инфицирования новым штаммом по всей стране, однако в реальности им заражаются около 200 тыс. британцев ежедневно. Он добавил, что реальное количество заразившихся «омикроном» в Великобритании намного больше, чем подтвержденных в данный момент 4,7 тыс. случаев.