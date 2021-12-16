Диетолог развеяла миф, что кофе помогает сбросить вес

Кофе не стоит пить по вечерам, при этом одной-двух чашек этого бодрящего напитка в день – более чем достаточно, сказала в беседе с «Радиоточка НСН» диетолог Маргарита Королева.

Этот напиток может быть в рационе человека между основными приемами пищи, но его необходимо дозировать. Одна-две чашечки кофе в день – более, чем достаточно, когда требуется поддержать коммуникации, быть в приятной компании или воспользоваться возможностью вдыхать аромат этого натурального напитка, чтобы войти в состояние комфорта. Диетолог Маргарита Королева

Королева развеяла миф о том, что кофе помогает похудеть. По ее словам, употребление напитка в этих целях вызовет перевозбуждение и создаст нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Врач назвала избыточную массу тела «слабым звеном организма», которое не стоит дополнительно атаковать кофе.

Как отметила Королева, кофе категорически не рекомендуется употреблять натощак, так как это может раздражать желудочно-кишечный тракт. Самым оптимальным временем для потребления напитка является первая половина дня, тогда как позднее 16:00 стоит воздержаться от кофе. В противном случае может ухудшиться качество сна, добавила эксперт.

Королева также не рекомендует бороться с лишним весом с помощью кофе или пытаться снять им стресс.

Кофе оказывает возбуждающее действие на человека, особенно, когда он находится на высоте нервических восприятий внешней среды. Этот напиток не уравновешивает, а наоборот только поддерживает состояние хронического стресса… Избыточная масса тела – это уже слабое звено организма, поэтому не следует дополнительно атаковать таким напитком системы организма, которые уже вышли из нормы. Диетолог Маргарита Королева