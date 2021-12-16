01:16 16.12.2021
Зеленский надеется, что США будут играть главную роль в ситуации в Донбассе
Фото: офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли «главную, а не эпизодическую» роль в урегулировании ситуации в Донбассе, сообщает Zakon.kz.
Об этом украинский президент рассказал во время общения с прессой в Брюсселе, передает телеканал «Рада».
Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании. Президент Украины Владимир Зеленский
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряженность вокруг Украины.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заверял, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать их выполнения.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.