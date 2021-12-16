Зеленский надеется, что США будут играть главную роль в ситуации в Донбассе

Об этом украинский президент рассказал во время общения с прессой в Брюсселе, передает телеканал «Рада».

Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании. Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряженность вокруг Украины.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заверял, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать их выполнения.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.