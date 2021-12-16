Европарламент вручил Навальному грамоту с ошибками

Перепутали буквы в имени и получилось не "Алексею, а "Алескею". Кроме того, забыли одну букву "р" в слове коррупция, передает РИА Новости.

Факт получения премии Сахарова Навальным ранее в Москве посчитали девальвацией имени премии. Дочь Навального присутствовала в среду на вручении премии Европарламента в Страсбурге. В торжественной обстановке и под аплодисменты евродепутатов ей вручили официальную бело-голубую грамоту в рамке под стеклом.

Навальный не смог участвовать в церемонии, так как отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше», по которому в 2014 году блогер получил 3,5 года лишения свободы условно

Он был арестован 18 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Ему изменили условный срок на реальный, поскольку Навальный не отмечался в инспекции ФСИН. В тюрьме блогер проведет два года и шесть месяцев, поскольку часть времени он находился под домашним арестом.